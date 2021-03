Mara Venier, cartoni e coccole con il nipotino: le foto sono irresistibili

Meritato riposo per Mara Venier dopo l'ennesimo successo incassato ieri con 'Domenica In'. La conduttrice - che segna record d'ascolti di settimana in settimana - condivide su Instagram alcuni momenti del suo lunedì pomeriggio trascorso in casa con il nipotino Claudio.

Pranzetto con pasta fresca - cucinato rigorosamente da lei, regina anche dei fornelli oltre che della domenica - poi relax sul lettone davanti a 'Kung Fu Panda', il cartone preferito del suo Iaio. "Come quasi tutti i pomeriggi, soprattutto il lunedì, relax così, con lui" spiega la zia Mara nelle sue storie, mentre mangia patatine con il piccolo di casa e si gode questi preziosi momenti insieme al bimbo.

Claudio - o Claudietto, come lo chiama lei - è il suo grande amore. "Mi preferisco come nonna - ha rivelato tempo fa in un'intervista - Da madre ho fatto molti errori. Ero sola, dovevo pensare a lavorare per mantenere la famiglia. Fortuna che c'era mia madre che accudiva i miei figli. Adesso non riesco a stare più di due giorni lontana da mio nipote Claudietto (figlio di suo Paolo, ndr)".

