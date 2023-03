Mara Venier con il nipotino a Parigi: piovono critiche, ma lei risponde arrabbiata

Mara Venier nonna a tempo pieno. La conduttrice, conosciuta con il soprannome di "zia Mara", in questi giorni si trova a Parigi con il suo nipotino per una vacanza all'insegna del divertimento e dello svago. I due infatti si trovano a Disneyland Paris, il tempio europeo della Bella Addormentata, Cenerentola, Pluto, Pippo, Topolino e anche degli Avenger che a quanto pare Claudio, figlio del secondogenito Paolo, adora particolarmente.

Risate, giostre, giochi e l'immancabile cerchietto con le orecchie di Minnie: Mara si è mostrata spensierata dopo giorni sicuramente difficili anche per lei. La morte di Maurizio Costanzo è stata tanto improvvisa quanto dolorosa per tutte quelle persone che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui.

Tra i numerosi commenti di stima e gioia per Mara e questi momenti così belli trascorsi a fare la nonna ce n'è uno negativo che ha particolarmente infastidito Venier e ha infatti deciso di rispondere all'utente che l'aveva criticata. "La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo... Tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C'è chi studia una vita - si legge nel commento - e neanche in un anno riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50/60 anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi (testuali parole di gente realmente professionista)".

La conduttrice molto infastidita ha risposto molto arrabbiata: "Mi scusi ma lei sempre un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino... Ma perché non va a rompere i co**ioni da un'altra parte gentile signora?".