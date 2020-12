Ogni momento libero corre dal suo Iaio. Claudio, il nipote più piccolo di Mara Venier, è il grande amore della conduttrice, che quando è con lui diventa ancora più radiosa. E quale occasione migliore del Natale per godersi una bella passeggiata in centro a Roma insieme al cucciolo di casa?

Eccoli a piazza Venezia, sotto Spelacchio - l'ormai famoso abete che ogni anno illumina uno dei luoghi simbolo della Capitale, davanti all'Altare della Patria - mentre camminano mano nella mano. La nonna lo fa attraversare, mentre lui guarda rapito le luci e gli addobbi intorno. "Buon Natale a tutti voi amici di Instagram" scrive Mara Venier accanto alla foto con 'Claudietto', come chiama spesso il nipotino. La conduttrice trascorrerà questi giorni di festa a casa con il marito Nicola Carraro e forse non ci saranno i figli Elisabetta e Claudio con le rispettive famiglie, per le norme dell'ultimo Dpcm. Il modo per stare insieme a Iaio, però, si trova sempre.

Mara Venier a spasso con il nipotino per le Feste di Natale

Mara Venier il 27 dicembre a 'Domenica In'

Tre giorni di serenità, nonostante sarà un Natale diverso, poi il 27 dicembre si torna a 'Domenica In'. Sarà una puntata speciale, con ospiti il Commissario Arcuri e il ministro Speranza che parlerà del vaccino, al via in Italia proprio in questa giornata. "Sono favorevole al vaccino e sono assolutamente disposta a farlo anche pubblicamente e in diretta televisiva" ha fatto sapere Mara Venier, che sarebbe una testimonial perfetta della campagna vaccinale.