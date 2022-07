Mara Venier si scambia il numero con un fan al concerto di Ultimo: il video

Al concerto di Ultimo al Circo Massimo, domenica sera, il pre-show l'ha fatto Mara Venier. La conduttrice è arrivata con largo anticipo all'appuntamento romano del cantautore che tanto ama e dopo averlo salutato nel backstage, ha raggiunto la tribuna vip al lato del palco.

La zia Mara non si è mai seduta e anche prima dell'inizio del concerto è rimasta affacciata, in prima fila insieme a una sua amica, per godersi lo spettacolo dell'arena piena (oltre 70 mila le persone presenti). Impossibile non notarla e in pochi minuti sotto di lei tanti ragazzi e ragazze hanno iniziato a farle cori e applausi. Amatissima dai giovani, si è divertita a parlare e scherzare con loro. Poi il colpo di scena: eccola scambiarsi il numero con un fan nel parterre. Lui detta il numero e lei lo segna sul telefono, tra le risate e lo stupore di tutti.

Il video è finito su TikTok e sta facendo il giro del web. "Mara, la nostra zia nazionale. Ti vogliamo tanto bene", "La migliore", sono i commenti entusiasti sui social. E in tanti fanno il paragone con Alessandra Amoroso: "C'è chi non fa foto e autografi e chi si scambia il numero".