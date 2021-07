Paura per Mara Venier, lei chiarisce: "Nessun ricovero"

La conduttrice è andata in ospedale per dei controlli. Le storie condivise su Instagram avevano allertato i fan

Mara Venier non è ricoverata in ospedale, come alcune storie condivise su Instagram nelle scorse ore avevano fatto pensare. "Oggi sono andata a farmi dei controlli, ma quale ricovero, ma per carità" ha fatto sapere all'Adnkronos, smentendo le voci che stavano circolando su una sua presunta ennesima operazione al volto dopo il brutto incidente causato da un impianto dentale mal riuscito che le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale, che l'ha costretta a un lungo e doloroso intervento chirurgico maxillo-facciale.

Il fraintendimento è avvenuto dopo che la conduttrice di 'Domenica In', nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato un video che mostra l'ingresso del reparto di chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma e dove dice: "Eccoci ancora qua, chissà quando finirà".

"Ancora non sto bene"

Mara Venier sta meglio rispetto a un mese fa, ma ci vorrà del tempo prima di risolvere tutto. "Ancora non so bene - ha aggiunto la Venier - faccio controlli sperando di stare meglio al più presto". La vicenda risale ai primi giorni di giugno, quando la conduttrice si è sottoposta ad un intervento ai denti che ha comportato preoccupanti conseguenze. Le complicazioni hanno poi reso necessario un breve ricovero in clinica e poi un'altra operazione.