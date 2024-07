Mara Venier in ospedale: la foto con l'occhio bendato preoccupa

Mara Venier si trova in una clinica romana specializzata in oculistica, per la precisione nella Casa di cura San Domenico. Non è chiaro a quale operazione la conduttrice si sia sottoposta, ma dalla foto che ha pubblicato su Instagram si capisce che l'occhio interessato è quello sinistro, che appare bendato.

"Mai tranquilla….grazie prof Cusumano", queste le uniche parole scritte da Venier a corredo del post. Il dottor Andrea Cusumano è ricercatore in Oftalmologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, APL Professor presso la Rheinische Friederich-Wilhelms Universität Bonn e Adjunct Associate Professor presso il Weill Medical College della Cornell University di New York. E grazie al suo sito scopriamo che da "quarant’anni attività clinica, di ricerca e insegnamento in Italia e all’estero e contribuisce attivamente alla realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazioni cliniche di fase avanzata, in collaborazione con scienziati afferenti a Università e Istituti di ricerca tra i più prestigiosi a livello internazionale".