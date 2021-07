Mara Venier di nuovo in ospedale

Mara Venier è tornata in ospedale. A distanza di quasi due mesi dall’operazione ai denti che le ha causato seri problemi di salute, la conduttrice di Domenica In si è recata in queste ore presso una struttura sanitaria evidentemente per risolvere gli strascichi di una situazione non risolta del tutto. "Ecco qua, ancora qua… Chissà quando finirà" è il commento che rilascia Venier filmando il cartello del reparto di neurochirurgia, neutrotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale presso cui si trova, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla delicata vicenda da cui si è detta traumatizzata durante una diretta del programma domenicale.

(Di seguito la storia Instagram pubblicata da Mara Venier)

I problemi di salute di Mara Venier

La vicenda risale ai primi giorni di giugno, quando Mara Venier si è sottoposta ad un intervento ai denti che ha comportato preoccupanti conseguenze. Le complicazioni hanno poi reso necessario un breve ricovero in clinica e poi un’altra operazione: "Non so quanto tempo ci vorrà, ma per me era importante essere qua oggi e superare anche dal punto di vista psicologico un piccolo trauma che ho subito", le parole di Mara Venier al pubblico di Rai Uno nella diretta del 6 giugno, cui è seguito uno stop momentaneo per consentirle di curare una temporanea paresi facciale. "Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia per aggiustarlo", aveva detto. In seguito la conduttrice era tornata al suo lavoro, concludendo con il successo di sempre la stagione televisiva. Ora l’ultimo aggiornamento social dall’ospedale a cui ci si augura seguano buone notizie sulla sua salute.