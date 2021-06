Mara Venier a Pietralcina da Padre Pio: "Una preghiera per tutti"

Una giornata di pace e raccoglimento per Mara Venier, arrivata questa mattina a Pietralcina per registrare 'Una voce per Padre Pio', il concerto benefico - ideato da Enzo Palumbo - che ogni anno, dal 2000, si svolge a giugno nel paese natale del Santo e viene trasmesso in prima serata su Rai 1.

Insieme alla conduttrice c'è il marito Nicola Carraro, che ha condiviso su Instagram alcuni momenti di profonda spiritualità. "Una preghiera per tutti" scrive accanto alla foto della moglie che contempla il crocifisso e la statua di Padre Pio in una chiesetta, per poi spostarsi all'esterno davanti alla Madonnina.

La pace dopo la tempesta

Finalmente un po' di serenità per Mara Venier, che nelle ultime settimane ha dovuto affrontare una delle prove più difficili, come ha ammesso lei stessa. Un intervento ai denti le ha lesionato il nervo e procurato una paresi sul viso. "Non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale" aveva raccontato giorni fa, poi domenica è tornata a 'Domenica In' e ha ringraziato il suo pubblico per tutto l'affetto ricevuto: "Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me - ha detto tra le lacrime - Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi".

Le foto pubblicate da Nicola Carraro