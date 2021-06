Mara Venier torna a Domenica In e l'albo degli odontoiatri scrive alla Rai

Mara Venier questo pomeriggio torna a Domenica In e venerdì sera ha voluto parare personalmente con i fan pubblicando delle storie su Instagram in cui ha parlato della sua condizione. La conduttrice adesso sta bene, ma ha passato dei giorni, anzi settimane, molto difficili. Oltre alla famiglia, i fan le sono stati molto vicini e le hanno fatto sentire il loro amore.

L'intervento ai denti riuscito male le ha causato una paralisi ad una parte del volto che l'ha costretta ad una nuova operazione per rimediare al danno causato. Mara non ha mai nascosto in queste settimane quanto le sia successo e questo ha creato quache polemica, tanto che la Commissione Albo Odontoiatri è intervenuta scrivendo una lettera alla Rai spiegando la loro categoria abbia subito un danno d'immagine a causa delle dichiarazioni in tv di Mara Venier.

La lettera è stata firmata dal presidente della commissione, Raffaele Iandolo, ed ha come destinatari il presidente Rai Marcello Foa, il direttore di Rai Stefano Coletta e il presidente della Commissione di Vigilanza Alberto Barachini. Le accuse rivolte a Mara Venier dall'Albo sono chiare: "Non posso non rilevare riguardo alla vicenda che negli ultimi giorni ha coinvolto la conduttrice televisiva sig.ra Mara Venier quale presunta vittima di complicanza a seguito dell’ inserimento di un impianto dentale da parte di un odontoiatra, un comportamento da parte della stessa, tramite il mezzo televisivo pubblico, finalizzato evidentemente a dare risonanza nazionale alla vicenda personale, con un danno all’immagine per l’intera categoria professionale odontoiatrica".

Secondo Iandolo quindi si tratterebbe di "un caso emblematico di strumentalizzazione dei canali TV nazionali", una "propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale, che le avrebbe risolto il problema rimuovendole l’impianto, menzionandolo ed elogiandolo più volte in interviste trasmesse su canali della rete pubblica nazionale". Mara Vernier non ha mai fatto nè il nome nè il cognome del dentista che l'ha seguita, ma ha citato espressamente il medico chirurgo che l'ha operata la seconda volta.

La lettera della Commissione Albo Odontoiatri continua poi così:

Orbene, la posizione di un personaggio pubblico, sicuramente più in vista di quella di un Odontoiatra che svolge la sua attività ispirandosi a principi etico-deontologici ineludibili per la professione, finisce dunque per favorire la rapida divulgazione di un messaggio probabilmente distorto o in ogni caso di parte, oltre che lesivo per l’immagine dell’intera categoria professionale odontoiatrica, senza per questo garantire un democratico confronto. Che, in ogni caso, andrebbe espletato, ad avviso di questa Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, solo ed esclusivamente dinanzi alle autorità a ciò specificamente demandate. In conclusione, in qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, non posso non evidenziare che bene primario per la professione odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino, così come enunciato tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Il bene “salute”, infatti, oltre che diritto soggettivo e individuale, costituisce anche un interesse per la collettività, in quanto strumento di elevazione della dignità individuale. Pertanto, in maniera speculare, lo Stato dovrebbe astenersi da azioni che potrebbero comportare la lesione dei relativi diritti.

Mara Venier rassicura i fan: ecco come sta

Su Instagram Mara ha parlato diretta ai fan spiegando la situazione: