Mara Venier: "Per colpa di Domenica In mi lasciai con Renzo Arbore"

Il 19 settembre Mara Venier sarà di nuovo al timone di Domenica In, storico contenitore di Rai1 che per la 13esima stagione sarà segnata ancora dallo stile genuino della sua conduttrice. "Lo so, non ci crede nessuno, ma penso davvero che questa sarà la mia ultima Domenica In", esordisce in un intervista al Corriere la protagonista di questa nuova avventura, ricordando gli inizi e le motivazioni che la spinsero ad accettarne la conduzione la prima volta, quasi per gioco.

Determinante fu la spinta di Renzo Arbore, allora suo fidanzato: "Di solito cucinava lui a casa, io ero la sua aiutante... pelavo le patate, tagliavo la cipolla, cose così", racconta Mara: "Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: ‘Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio". Un consiglio che ha dato i suoi frutti, visto il successo ottenuto grazie a una trasmissione che ormai è segnata dal suo stile, che tanto ha contribuito alla sua popolarità, ma che pure è costata un prezzo in termini di vita privata.

"È un traguardo e inevitabilmente scattano i bilanci. Penso a cosa mi ha dato e cosa mi ha tolto questa trasmissione" confida la presentatrice: "Mi ha dato l’affetto del pubblico. Ho iniziato a essere conosciuta come l’amica, la vicina di casa, la zia. Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più".

L’amore è quello per Renzo Arbore a cui è stata legata per dodici anni, fino al 1997. Oggi tra i due c’è un bellissimo rapporto di amicizia, raccontato anche davanti alle telecamere che hanno colto l’affetto che li lega tutt’ora. "Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui" ha ammesso tempo fa Mara Venier.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Renzo Arbore, ma non solo. Mara Venier considera determinanti per la sua esperienza a Domenica In anche il produttore De Andreis che la convinse ad andare in onda, e Fabrizio Frizzi: "Mi ha dato una spinta da dietro le quinte per farmi entrare in scena, al debutto. Devo tutto a loro tre. Ma da allora vivo con la sensazione che da un momento all’altro può finire tutto" afferma oggi la conduttrice parlando dell'indimenticabile collega e amico.

Quanto all’ospite che vorrebbe in studio, Mara Venier non ha dubbi: "Papa Francesco. Gli ho parlato un’ora, con altri artisti: sembrava di stare con una persona che conosci, un nonno a cui vuoi bene. Mi sono ritrovata a dargli consigli per la sciatalgia, di cui entrambi soffriamo".