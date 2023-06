Mara Venier ricorda il genero, Pier Francesco Forleo: "Hai portato solo gioia"

La notizia della morte di Pier Francesco Forleo ha sconvolto il mondo Rai, dal 2015 era il direttore della Direzione Diritti Sportivi della tv di Stato. Una scomparsa arrivata "troppo veloce" come scrive Mara Venier su Instagram Forleo era il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara e dell'attore Francesco Ferracini.

"Pier sei stato un genero meraviglioso... Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia... E io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce Rip", queste le parole d'amore spese dalla conduttrice nei confronti del genero. Al momento non sono note le cause della morte del direttore Rai.