Il dolore di Mara Venier per l'amico Giampiero Raveggi: "Ci siamo visti una settimana fa"

Si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio pubblicati sui social per la morte di Giampiero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente Rai. La notizia si è diffusa questa mattina tramite i profili Instagram di alcuni noti volti Rai come Carlo Conti, Giovanna Civitllo, Afef Jnifen e Alessia Ventura.

Dopo alcune ore, forse all'inizio il dolore era troppo per esternarlo pubblicamente, è arrivato anche il messaggio di Mara Venier. I due erano molti amici e si erano visti proprio pochi giorni fa. "Ciao Giampiero, amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose... Non ho parole", queste le parole di Venier a corredo di una foto che la ritrae insieme all'amico e al marito, Nicola Carraro. Solo poche settimane fa Venier ha dovuto dire addio a Pier Francesco Forleo, il marito di sua figlia Elisabetta.