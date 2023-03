"Mi faccio i caz*i miei". Mara Venier sbotta per la critica di una donna

Mara Venier, la "Zia Mara" come lei stessa ama chiamarsi, è la regina della domenica pomeriggio, ma anche sui social è molto seguita. Le storie di lei in vacanza con il marito o con il nipote, per non parlare di quando si è mostrata in veste casalinga per la pulizia del terrazzo o della tenda colpita dagli escrementi dei gabbiani, hanno letteralmente fatto impazzire i suoi follower. I suoi post hanno migliaia e migliaia di mi piace e anche tanti commenti.

L'ultima condivisione risale a poche ore fa: ha pubblicato un suo primo piano annunciando che stasera, 24 marzo, sarà ospite della sua amica Loretta Goggi a Benedetta Primavera. "Buongiorno a tutti, ci vediamo stasera da Loretta - scrive Venier-. Avrei voluto mettere 'Maledetta primavera' ma non ci sono più le canzoni italiane su Instagram". Oltre i numerosi commenti positivi, qualcuno ha sottolineato che la conduttrice di Domenica In sia un po' ovunque in questo periodo e ha quindi scritto "Pure?".

La velata critica non è piaciuta per niente a Venier che ha prontamente replicato: "Pure? Sì, pure da Loretta e poi pure a Domenica in e mi hanno pure dato due puntate in più, si finisce l'11 giugno a Napoli. E faccio pure la testimonial di Poste Italiane per l'energia e pure la testimonial di Luisa Viola e mi faccio pure i ca**i miei, ciao tesorino". Una risposta alla quale è seguito un altro commento della stessa utente, che ha scritto "Molto fina", al quale sono seguite due faccine ridenti di Zia Mara.

Venier spesso ha voluto ribattere a critiche o osservazioni che non ha trovato di suo gradimento come quando fu criticata per aver portato il suo nipotino in vacanza a Disneyland Paris e in modo perentorio disse scrisse: "Mi scusi ma lei sempre un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino... Ma perché non va a rompere i co**ioni da un'altra parte gentile signora?".