"Guarda Sanremo e non rompere le pa**e", la furia di Mara Venier contro un telespettatore

Guai a toccare Achille Lauro. A rispondere a tono ci pensa Mara Venier, che è pronta a difendere l'amatissimo rapper. Lo sa bene un follower della conduttrice veneta, che ieri si è visto recapitare una risposta a tono dopo aver criticato il cantante, protagonista degli ormai famosissimi quadri in occasione di Sanremo 2021.

Mara Venier contro chi critica Achille Lauro a Sanremo

"Tutti elogiate quel buffone di Achille", ha scritto un uomo, sottolineando quanto le provocazioni di Lauro risultino a volte divisive per il pubblico. E Venier ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue da sempre: "Guarda Sanremo e non rompere le p***e a noi grazie", per poi aggiungere "ognuno è libero di amare un artista senza offendere".

Achille Lauro dedicherà un quadro speciale a Mara Venier

Mara è da sempre fan numero uno di Achille, sin dalla prima partecipazione del 30enne romano a Sanremo 2019 col brano 'Rolls Royce'. Non a caso Lauro sarà protagonista della prossima puntata di Domenica In, in onda oggi pomeriggio a partire dalle 15.30: il performer ha infatti ideato un quadro speciale dal titolo 'Marilù' per Mara Venier ed è pronto a mostrarlo ai telespettatori nel pomeriggio di Rai Uno. Presenti a ‘Domenica In - Speciale Sanremo’ anche i vincitori Maneskin e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione.

Venier, amante di Sanremo, ha commentato live la diretta dell'ultima serata di ieri insieme ai suoi follower. I suoi complimenti sono andati, oltre che ad Achille, anche ad Ornella Vanoni, ospite speciale della kermesse con un medley. "Ornella mia mi hai commossa....la nostra vita in questa canzone meravigliosa". Tra i brani preferiti della presentatrice veneta, poi, c'è quello di Noemi, intitolato Glicine e classificatosi quattordicesimo.