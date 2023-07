Mara Venier vola a Santo Domingo con il nipote: il marito li aspetta all'aeroporto, il video dolcissimo

Come da tradizione Mara Venier ha raggiunto il marito, Nicola Carraro, a Santo Domingo. Lì la coppia ha una villa nella quale ogni estate trascorre l'estate, di solito il primo a partire per il loro "buen retiro" è Carraro e Venier dopo alcuni giorni lo raggiunge insieme al nipotino Claudio.

A mostrare l'arrivo di nonna e nipote ci ha pensato Carraro su Instagram: lui insieme alla figlia stavano aspettando fuori dall'aeroporto la conduttrice, che tornerà con Domenica In a settembre, e il figlio di Paolo Capponi secondogenito della presentatrice veneta. Nel breve filmato il piccolo è felicissimo di rivedere il nonno e anche la zia: lo aspetteranno giorni di coccole e divertimento sia in casa che fuori. La bellissima villa inoltre ha anche una piscina immersa nel verde e come ogni anno presto arriveranno le foto e i video dei nonni che felici fanno il bagno insieme Claudio.

Mara e Nicola però cercano anche di ritagliarsi alcuni momenti solo per loro: come dimenticare la bellissima cena in riva all'oceano che si sono regalati lo scorso anno e chissà quest'estate cosa hanno in programma.