Gelo a Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta con lo staff: "Abbiate rispetto"

Gelo a Domenica In nella puntata del 26 maggio. Durante l'intervista con Daniela Zuccoli, vedova di Mike Bongiorno ospite nello show in occasione del centenario dalla nascita del famoso conduttore tv, Mara Venier ha letteralmente sbottato in diretta nei confronti del suo staff. Un momento che si è fatto notare e che è la dimostrazione che il rapporto tra la conduttrice e la redazione dietro le telecamere non sia proprio disteso.

Appena dopo l'entrata in scena di Daniela, visibilmente sottoposta a molteplici ritocchini, è iniziato un brusio in studio da parte dei collaboratori dello staff che non ha permesso a Mara Venier di poter lavorare in serenità. Così, presa da un momento di rabbia, Zia Mara ha mostrato il lato più brusco di sé e ne ha dette quattro al suo staff rimproverandolo per bene davanti a tutti.

"Per favore silenzio, vi chiedo silenzio e rispetto - sono state le parole di Mara rivolte a chi si trovava in studio ma dietro le telecamere e che evidentemente la stava disturbando -. Scusate non l'ho mai fatto quest'anno, però. Silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Bongiorno ed è anche un momento un po' delicato, emozionante almeno per me e per la signora Bongiorno".

E con questa ramanzina, decisamente inaspettata, Mara Venier si è fatta sentire e ha ribadito chi è la padrona di casa.

Intanto, sui social, è iniziato un brusio ancora più grande sempre rivolto alla signora Bongiorno, criticata per il viso a detta di tutti, irriconoscibile.