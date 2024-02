Le scuse di Mara Venier: "Si sbaglia perché si è umani"

"Piango tanto e soffro molto" ha detto Mara Venier pochi giorni fa, in un'intervista concessa al Corriere subito dopo la bufera scatenata dal comunicato dell'ad Rai Roberto Sergio a sostegno di Israele - dopo il caso Ghali a Sanremo - letto dalla conduttrice di Domenica In, che ha aggiunto: "Siamo tutti d'accordo". Parole di condanna nei suoi confronti, non solo per aver espresso questo appoggio da parte di tutti ma soprattutto per aver dato voce alle parole solidali dell'amministratore delegato, che ha voluto sottolineare la vicinanza a Israele e non alla Palestina.

Secondo molti Mara Venier non avrebbe dovuto leggere quella nota, ritenuta "vergognosa" e "oscurantista". Lei non ha mai replicato, anche se in una storia Instagram è come se ammettesse di aver sbagliato. Da giorni la conduttrice condivide i messaggi di affetto e solidarietà che sta ricevendo, questa mattina invece ha pubblicato una frase di Bob Marley, che fa sua: "Si sbaglia sempre. Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare. Imparare a non ripetere mai certi sbagli. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani".

Mara Venier domenica tornerà in onda e probabilmente commenterà in diretta la vicenda. Nel frattempo sono tanti fan, gli amici e i colleghi che si schierano dalla sua parte al grido dell'hashtag #iostoconmara.