Quando Mara Venier voleva andare a cena con Sean Connery (ma Renzo Arbore glielo vietò)

Mara Venier, che ha annunciato ieri di voler lasciare Domenica In al termine di questa stagione, in un'intervista rilasciata a Silvia Fumarola di Repubblica dice oggi di non esser pronta alla pensione e racconta di essere stata poco fortunata in amore. Aggiungendo un dettaglio inedito

Cosa voleva?

"Il matrimonio. Mi commuovo ancora quando Nicola dice “mia moglie”. Quando mi corteggiava ero un po’ impaurita, voleva farmi conoscere la famiglia a palazzo Rizzoli: “Sei sicuro? Guarda che sono una pesciarola”. All’inizio non è stato facile ma dopo vent’anni siamo ancora qua, più uniti che mai. Mi ha presa per quella che sono, gli altri volevano cambiarmi. Renzo non accettava il mio modo di essere». Era geloso?

«Altroché. Adoravo Sean Connery, un’amica organizza una cena con lui. Arbore era in tour, lo chiamo: “Vado dal mio idolo”. Gelo: “Se esci mi arrabbio”. E io, scema, non sono andata. Dopo due mesi ci siamo lasciati. Nicola giocava a golf con Connery, e mi invita. Non m’importava più». In tv è come se stesse a casa. Ride, si commuove.

«Credo che piaccia la mia normalità, mi ha salvato perché non ho mai preso niente sul serio, ho sempre pensato che tutto si può perdere. Chi l’avrebbe detto che a 70 anni sarei stata ancora in tv? Dico alle donne: non mollate mai». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi una frase che dà il senso dell'addio imminente: "Nei dodici anni con Arbore ho capito che la tv è improvvisazione e divertimento. Ringrazio Maria De Filippi perché con Tú sí que vales mi sono liberata: ero me stessa. E sono tornata a Domenica in davvero libera: sono quella che sono, non ho più niente da perdere. Ho vissuto nove vite, con dignità".