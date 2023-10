Mara Venier senza filtri: "Le mie tette? Esagerate, stanno su da sole"

Mara Venier ormai da anni è testimoniali di Luisa Viola, brand di abiti che crea vestiti dalle linee morbide e che vestono, quindi, anche donne curvy. La conduttrice è molto orgogliosa di questa collaborazione e nel backstage della sfilata ha parlato anche delle sue forme, in particolare del suo seno.

"Le mie tette? Esagerate, sempre state grandi - ha dichiarato la 'zia d'Italia' al settimanale Oggi -. Poi diventando mamma presto, sono esplose. Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: 'Se le tenga'. Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza".

Mara Venier da 23 anni è legata a Nicola Carraro, e da 17 sono sposati, ma come il primo giorno si riempiono di complimenti. Risale solo a quest'estate un dolcissimo video in cui Carraro dice alla moglie che è "bellissima": i due si trovavano a Santo Domingo, come ogni agosto, e Mara sfoggiava un look vacanziero e il suo volto aveva un'espressione rilassata.