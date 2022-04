Mara Venier senza voce: il videomessaggio per il pubblico di Domenica In

Piccolo imprevisto per Mara Venier che si ritrova senza voce alla vigilia di Pasqua. Una situazione certamente fastidiosa per la conduttrice, acuita dalla circostanza che domani, domenica 17 aprile, dovrà condurre una nuova puntata di Domenica In. A spiegare la situazione è stata lei stessa con un video postato sui social: "Non ho voce, speriamo domani torni" ha detto nel filmato una Mara quasi afona, ma pronta ad augurare buona Pasqua ai suoi follower con una poesia.

Mara Venier senza voce, a rischio Domenica In?

Attraverso delle storie Instagram, Mara Venier ha aggiunto dei dettagli alla situazione. "Sono completamente senza voce, da stamattina cortisone. Speriamo che domani torni altrimenti non so come farò a fare Domenica In" ha raccontato ai fan la signora della domenica di Rai1 che, dopo i problemi ai denti e gli incidenti di percorso degli ultimi tempi, si trova adesso a fronteggiare anche questo inconveniente. A rischio la sua presenza nella punata di Domenica In? Evenienza che non pare possibile, considerata la forza con cui la zia Mara ha sempre affrontato e superato ogni difficoltà: con grande ottimismo e, soprattutto, con il sorriso sempre.

(Sotto il video di Mara Venier pubblicato su Instagram)

La puntata di Domenica In nel giorno di Pasqua 2022

Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli, Al Bano con la figlia e non solo: tanti sono gli ospiti annunciati nella puntata di Domenica In del 17 aprile che per tre ore terrà compagnia al pubblico nel giorno di Pasqua. Ospite di Mara Venier sarà anche il Maître Chocolatier Ernst Knam con sua moglie Frau Knam: insieme realizzeranno in diretta l'uovo di cioccolato, il simbolo per eccellenza di questa festività.