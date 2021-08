Mara Venier "sfotte" Simona Ventura sui social, il messaggio

Un nuovo capitolo nella querelle tra Simona Ventura e Mara Venier. Dopo l'affondo della prima ai danni della seconda arrivato qualche giorno fa ("Tra Mara Venier e Barbara d'Urso preferisco la pizza", aveva detto in un'intervista, criticando le colleghe), adesso è tempo di 'vendetta' da parte della conduttrice veneta. L'occasione è una gaffe online collezionata da Simona in queste ore e subito cavalcata da Mara.

L'affondo di Mara

A fare il giro della rete nel pomeriggio di ieri è stato infatti lo scivolone di Simona: la presentatrice torinese ha augurato buon compleanno all'attore Luca Argentero equivocando il numero 40 comparso sul suo profilo Instagram, peccato che fossero le medaglie collezionate dall'Italia alle Olimpiadi e non certo gli anni festeggiati. Un abbaglio che ha fatto presto il giro della rete tanto da arrivare alle orecchie della rivale: "Non avrà digerito la pizza", ha commentato con veleno Mara in calce al post, suscitando la curiosità dei follower. "Hai letto cosa ha scritto Mara?", ha digitato qualcuno provando ad incalzare Simona verso una contro-replica, ma al momento Super Simo ha lasciato cadere la provocazione.

Alle origini della lite tra Venier e Ventura

I veleni tra Simona e Mara vanno avanti ormai da anni. Le tensioni avrebbero origini familiari e non professionali. Simona Ventura, infatti, è stata legata per 8 anni a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, a sua volta attuale marito di Mara Venier. Le coppie però non sarebbero mai andate d'accordo. Tempo fa, in occasione dell'aggressione subita da Niccolò Bettarini, figlio di Simona, c'era stato un gesto di distensione da parte di Mara, ma la serenità è durata il tempo di un post su Instagram.