VIDEO | Mara Venier, la sorpresa dei collaboratori appena esce dallo studio

Squadra che vince non si cambia. Anche quest'anno Domenica In ha registrato un successo clamoroso, merito di Mara Venier, che ha confermato la sua presenza al timone del programma nella prossima stagione, ma anche di tutto lo staff, legatissimo alla regina della domenica.

Appena finita l'ultima puntata, ieri, autori, assistenti di studio, tecnici e maestranze varie, hanno fatto una sorpresa alla conduttrice, che uscita dallo studio ha trovato tutti lì a farle festa, ringraziandola per un altro anno trascorso insieme. Per dimostrarle il loro affetto hanno cantato la canzone di Jovanotti: "I love you baby, più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani". La conduttrice, emozionata, ha ripreso tutto con il telefono e condiviso alcuni video tra le storie Instagram.

Presente anche il direttore dell'intrattenimento Rai Stefano Coletta, che ha voluto fortemente Mara Venier a Domenica In anche il prossimo anno. Sfida accettata dalla conduttrice: "Credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più - ha detto ieri in lacrime, prima di congedarsi e dare appuntamento al prossimo anno - quando voi pubblico non seguirete più Domenica In. Col cavolo che vado in pensione". Infine ha ringraziato i suoi collaboratori e Coletta: "Voglio ringraziare Stefano che più mi è stato vicino quest'anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, anche il nostro ad che mi ha fatto lavorare in piena libertà. E' un programma libero, siamo noi come redazione e autori che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente".