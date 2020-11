Mara Venier torna a casa dopo Domenica In e il nipotino le fa una sorpresa: il video è virale

Quasi 200mila views per la clip che vede protagonista il piccolo Claudietto, figlio di Paolo Capponi, primogenito della conduttrice veneta

Il piccolo Claudio si nasconde dietro alla porta e, appena vede entrare Mara Venier dall'ultima puntata di Domenica In, le fa uno scherzo presto diventato virale. Quasi 200mila le visualizzazioni della clip, pubblicata su Instagram dalla conduttrice veneta, che decide di mostrarsi ai follower in versione nonna. 'Complice' dello sketch è Nicola Carraro, marito della presentatrice e popolarissimo sui social, dove spesso condivide siparietti di vita familiare.

Mara Venier e i nipoti: la conduttrice in versione nonna

Tra Mara e 'Claudietto', così lo chiama, il rapporto è strettissimo. La famiglia è da sempre il suo centro: "Essere nonna - ha dichiarato - è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio". Un affiatamento raccontato giorno dopo giorno attraverso foto e dediche condivise sui suoi profili ufficiali. Come quando, in un video irresistibile, i due ballavano 'Occidentali's Karma' raccontando "il nostro consueto risveglio".

Il piccolo Claudio è il figlio di Paolo Capponi, nato dalla relazione di Venier con Pier Paolo Capponi. Ma Mara è anche nonna di Giulio, ormai adolescente nato dalla figlia Elisabetta Ferracini. "Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta", ha raccontato di recente.

Negli ultimi tempi è inoltre balzata all'onore delle cronache la giovane Irene, altra nipote di Zia Mara e figlia della sorella Roberta Povoleri. Dopo che zia Mara Venier l'ha nominata in tv, non si fa che parlare della splendida 21enne veneziana, soprattutto in virtù della grande somiglianza con la conduttrice.