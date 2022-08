Mara Venier al supermercato, show tra gli scaffali con il nipotino: il video

A Santo Domingo Mara Venier continua a godere del relax assicurato da un posto incantevole. Sole, mare, colazioni di buona mattina e partite di burraco alla sera sono le consuetudini che scandiscono la vita estiva della conduttrice che ha raggiunto il marito Nicola Carraro nella loro splendida villa. Ma per quanto la routine vacanziera sia contraddistinta da ritmi meno frenetici, la conduttrice non rinuncia alle sue abitudini romane che, agli occhi dei follower divertiti dagli ormai immancabili siparietti social, la rendono una delle "casalinghe vip" più simpatiche del momento.

Eccola, allora, alle prese con la spesa in un supermercato della Repubblica Dominicana, a destreggiarsi con due carrelli colmi che anche il nipotino Claudio tenta di spingere per aiutare la sua nonna. "Come a Roma, le abitudini non cambiano... Due carrelli!" dice la voce in sottofondo al video che mostra Mara divertita tra gli scaffali del negozio. "Il mio posto preferito…alla fine mi diverto solo qua" si legge corredo del filmato Instagram. E puntando l'attenzione sulla quantità di spesa: "Come potete vedere siamo a dieta" scherza la conduttrice che con il suo "show" casalingo ha suscitato la reazione di fan e amici pronti a commentare la scena. Da Paola Turci ad Alessia Marcuzzi, da ferzan Ozpetek a Donatella Rettore, sono tantissimi coloro che apprezzano l'ultimo post, ennesima conferma del buonumore che la signora di Domenica In riesce a trasmettere anche quando non è a lavoro in diretta su Rai1.

La villa di Mara Venier a Santo Domingo

La casa a Santo Domingo è il vero buen retiro di Mara Venier che qui viene ogni estate insieme al marito Nicola Carraro per trascorrere le sue giornate lontane dagli impegni professionali in Rai. Pareti completamente bianche, ampie vetrate, un giardino curatissimo impreziosito dalla splendida piscina sono i dettagli mostrati su Instagram attraverso foto e video che mostrano Mara e il marito nella loro spensierata quotidianità vacanziera.

Perché scegliere proprio Santo Domingo? "E' stata un'idea di mio marito che, all'inizio, devo ammettere, mi ha davvero un po' sconvolto. Ma la natura è meravigliosa, il mare e il sole sono pazzeschi e soprattutto zero stress. Nicola va a giocare a golf, sua grande passione. Io vado in spiaggia e poi mi occupo della casa".