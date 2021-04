Mara Venier show al supermercato: il video delle commesse fa il giro della rete

In pausa dalle registrazioni di Domenica In, la conduttrice approfitta del tempo libero per dedicarsi alla spesa

"Buongiorno a tutti". E Mara Venier, carrello alla mano, fa il suo ingresso in un supermercato a Roma, città in cui vive. La conduttrice approfitta di un momento di pausa dalle registrazioni di Domenica In per dedicarsi alla spesa e viene accolta con grande entusiasmo dalle commesse dello store, che si divertono ad immortalarla in un video.

Mara Venier show

Venier - occhiali scuri, mascherina e abbigliamento casual con tuta sportiva - si aggira per le corsie dispensando sorrisi a clienti e addetti ai lavori. "Questa mattina una botta de' vita - scherza in dialetto romano - Ho deciso di venire al supermercato". Poi avanza fermandosi tra i vari scaffali. Una donna le si avvicina per complimentarsi della sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, avvenuta ieri sera: lei sorride e ringrazia. Assente il marito Nicola Carraro, che in queste settimane si trova a Santo Domingo, terra in cui i due hanno acquistato una seconda casa.

Mara si mostra così in una esilarante versione casalinga. Già nei mesi scorsi Nicola si era divertito ad immortalarla via social in occasione di alcuni siparietti domestici, tra fornelli e pulizie: co-protagonista delle gag, spesso, è il nipotino Claudio, detto Iaio.

L'amore per la famiglia e per Nicola

Che la famiglia venga al primo posto per Mara è cosa nota. Legata da oltre vent'anni all'ex produttore, la coppia ha festeggiato a giugno quattordici anni di matrimonio. "Mi sembra ieri quando ti ho incontrata da George e la mia vita, da quel momento è cambiata - ha scritto in quell'occasione Nicola - Buon anniversario amor mio". A corredo del post, un collage di foto che raccontano i due decenni trascorsi l'uno accanto all'altra, oltre all'album di nozze. E Mara ha risposta con una dedica ancora più romantica: "Sono pronta a risposarti domani".