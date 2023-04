Mara Venier, una truffa a suo nome: "La dovete finire di fottere la gente"

"Le ginocchia non faranno più male e le articolazioni si rigenereranno in 5 notti". Questa la pubblicità apparsa su un sito, con il volto di Mara Venier accanto, come se fosse la testimonial del miracoloso prodotto. Qualcuno ha segnalato la cosa alla diretta interessata, che ha condiviso tutto su Instagram dichiarando che procederà per vie legali.

"Mai fatta questa pubblicità. Avete pure il coraggio di mettere la vostra mail. Segue querela" ha scritto la conduttrice nel post, smascherando la truffa. Infuriata, Mara Venier si sfoga tra le storie: "Che sia un fake si vede lontano un miglio, ma quando utilizzate impropriamente il volto di un personaggio pubblico per promuovere le vostre truffe, l'unica cosa che vi meritate è la querela. La dovete finire di fottere la gente fragile - continua - Dovete smetterla di strumentalizzare i problemi della gente che non ha strumenti, per di più utilizzando impropriamente il volto delle persone di cui si fidano".

È la seconda volta in pochi giorni che la conduttrice promette battaglie legali. La settimana scorsa, infatti, era già stata dai carabinieri dopo gli insulti social a lei rivolti con un account ufficiale Mediaset. Battagliera la zia Mara.

Il post pubblicato da Mara Venier