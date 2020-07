Mara Venier in vacanza a Forte dei Marmi, il marito la fotografa in spiaggia

Estate italiana anche per Mara Venier e il marito Nicola Carraro, che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, non sono volati a Santo Domingo, dove hanno una meravigliosa villa. Per le loro vacanze hanno scelto la Versilia e già da qualche giorno sono a Forte dei Marmi.

La conduttrice ha ricominciato finalmente a camminare dopo l'infortunio al piede che l'ha costretta per settimane su una sedia a rotelle e il marito la immortala in spiaggia mentre, sulla passerella, si dirige verso il bar. Fortunatamente la zia Mara si è rimessa in piedi e in vacanza può godersi finalmente il meritato relax dopo un'altra stagione di successo con 'Domenica In'.

A settembre tornerà nel salotto della domenica pomeriggio di Rai1, da splendida padrona di casa, e per lei - che ha fatto sapere di volersi fermare - potrebbe essere l'ultima edizione. Intanto, però, si gode in famiglia gli straordinari risultati di questa stagione: "E' stato un grandissimo successo - ha detto giorni fa all'Adnkronos - Siamo diventati un programma nuovo nel momento della pandemia, mi sono messa da sola su una scrivania senza più ospiti, orchestre, paillettes e lustrini e sono andata in onda con un programma completamente diverso, forse già con un taglio di attualità e informazione, che in realtà ho sempre fatto".