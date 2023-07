Mara Venier in versione vacanziera nel video del marito che poi le dice: "Sei bellissima"

Mara Venier abbronzata, rilassata e felice di trascorrere le sue giornate insieme al marito, Nicola Carraro, al nipote e a Santo Domingo, quello che ormai da anni è il loro buen retiro. La conduttrice ogni estate raggiunge il marito che lì trascorre quasi tutta l'estate, e solo, e dove ritrova la figlia. Era stato proprio Carraro a fare il video a Mara e a Claudio, il nipote, mentre uscivano dall'aeroporto poco dopo essere atterrati.

E ancora Carraro è l'artefice del filmato che mostra Mara Venier in versione vacanziera. In testa una fascia colorata, costume e a coprire un pareo. Nicola scherza e riprendendola mentre si avvicina sempre di più a lui esclama: "Ma è lai o non è lei? A me sembra una brasileira. E no è lei... La zia! Sei bellissima amore mio". Una dedica d'amore che ha fatto nascere un sorriso compiaciuto sul volto di Venier.

Nicola e Mara a Santo Domingo hanno una villa bellissima con ampi saloni e una meravigliosa piscina. Le pareti sono completamente bianche e danno l'idea di un posto confortevole e perfetto per rilassarsi. Interrompono il bianco candido le grandi vetrate che danno sul giardino antistante e l'arredamento che gioca anche sulle sfumature del legno e da quadri e cuscini che riprendono la coloratissima tradizione locale rossa e arancione.