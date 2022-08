Mara Venier vola dal marito: vacanze con il nipotino nella splendida villa di Santo Domingo

Assolti tutti gli impegni lavorativi che l'hanno trattenuta in Italia anche dopo la fine di Domenica In, Mara Venier si gode finalmente l'inizio delle sue vacanze estive. Anche nel periodo segnato dal pieno relax, i social restano la vetrina virtuale che permette ai follower di seguire la vita dell'amatissima conduttrice televisiva, protagonsita di esilaranti siparietti che oltre a mostrarla in versione casalinga, adesso sono finestra sulle sue giornate spensierate trascorse a Santo Domingo.

Da qualche ora, infatti, Mara Venier, ha raggiunto il marito nella loro splendida villa, già predisposta all'arrivo suo e del nipotino Claudio, adorato da lei come dal marito che non ha mancato di entrare totalmente nel ruolo di nonno a tempo pieno: eccolo, allora, nella bellissima piscina della villa immersa nel verde, alle prese con i giochi insieme al bambino che poi viene filmato mentre scorrazza per le stanze della casa di prima mattina. "Mia moglie, in tutto il suo splendore, ha preso in mano l'organizzazione della casa" dice poi Nicola riprendendo Mara prima di fare colazione, in un'immagine ben diversa da quella televisiva e che tanto piace alla gente, partecipe della loro spensierata quotidianità.

Il ritorno a Domenica In

In molti pensavano che questa fosse l'ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier. La conduttrice, invece, non lascia e nell'ultima puntata ha fatto sapere di voler andare avanti proprio per il suo pubblico (nonostante il marito e i famigliari preferirebbero vederla di più a casa): "E' vero, non sono giovanissima, ho una certa età. Qualcuno mi dice che sono vecchia quando vuole ferirmi - ha spegato lo scorso 5 giugno -. Mi dice: perché non te ne vai? Io credo che non ci sia età per chi fa il mio mestiere, ma io smetterò solo quando voi non mi seguirete più, quando voi pubblico non seguirete più Domenica In. Col cavolo che vado in pensione". L'appuntamento con il suo pubblico, dunque, è ancora a settembre su Rai1.