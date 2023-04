Mara Venier a Venezia, in un video lo struggente ricordo della madre: "Mi toglie il respiro"

Sorridente, solare, allegra e sempre pronta ad allietare le domeniche pomeriggio dei telespettatori Mara Venier, conduttrice di un programma storico di Rai1 che tanto deve al suo carattere espansivo. Anche chi la segue sui social non può fare a meno di lasciarsi travolgere dalla gioia della sua quotidianità di moglie, mamma, amica e nonna, felice di condividere i momenti della sua vita che però, a volte, sono segnati da una tristezza profonda. Proprio come quello postato poco fa nel ricordo della sua mamma Elsa, colpita da Alzheimer e morta nel 2015. Con lei Mara Venier ha vissuto a Venezia, città nella quale si trova in queste ore e che percorrere sta smuovendo inevitabilmente un dolore grande e un'incolmabile nostalgia.

"E poi… Arrivo piena di buoni propositi e mi dico basta Mara sii forte. Invece vedo la mia Venezia e parte la mia testa con i miei ricordi …e la mancanza di mia mamma mi toglie il respiro. Ma vado avanti" ha scritto la conduttrice a corredo di un video che la mostra su un motoscafo mentre attraversa un canale della sua città, visitata di nuovo dopo tanto tempo. Decine sono in commenti dei follower al suo pensiero, comprensibile a chi ha affrontato lo stesso dolore e tutt'ora non riesce a superarlo.

Il dolore per la morte della mamma

Mara Venier è stata accanto alla sua mamma fino alla fine, allontanandosi negli ultimi anni anche dalla tv proprio per accudirla. Di lei ha spesso parlato in tv e anche nel libro 'Mamma ti ricordi di me?', dove ha ripercorso gli anni della malattia. La morte della mamma fece sprofondare Mara Venier nella depressione. A starle accanto il marito Nicola Carraro e importante fu anche il ritorno in tv, aiutata da Maria De Filippi che la chiamò a 'Tu si que vales'. Un gesto che ancora oggi la conduttrice ricorda con enorme gratitudine.