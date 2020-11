Mara Venier nonna innamorata: il video con il marito Nicola e il nipote Iaio conquista tutti

Sui social il tenero filmato della conduttrice accolta in famiglia con tutta la tenerezza possibile dopo la puntata di Domenica In

Il modo in cui Mara Venier viene accolta in famiglia alla fine di ogni puntata di ‘Domenica In’ è conferma della tenerezza infinita che contraddistingue il rapporto con il nipotino adorato Claudio, protagonista insieme al marito Nicola Carraro di una scenetta che anche questa settimana allieta i follower della conduttrice.

Mara Venier ha condiviso su Instagram il breve filmato che la mostra mentre apre la porta di casa, ‘ignara’ della sorpresa del piccolo Iaio e del marito in trepidante attesa della nonna: la reazione dei protagonisti del video è dolcissima, perfetta per rendere l’idea della serenità di un’atmosfera che si rallegra con le risate dolcissime del bambino.

(Di seguito il video di Mara Venoer postato su Instagram)

Mara Venier in versione nonna: l’amore per il nipotino

L’amore immenso per i nipoti è sempre raccontato da Mara Venier in ogni occasione che le dia l’opportunità di farlo. In particolare, è per il piccolo Claudio che batte forte il suo cuore di nonna, il bambino conosciuto dai follower anche con il nome di Iaio, figlio di Paolo Capponi, nato dalla relazione di Venier con Pier Paolo Capponi.

Mara è anche nonna di Giulio, ormai adolescente nato dalla figlia Elisabetta Ferracini. "Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta", ha raccontato di recente.

