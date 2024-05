Mara Venier pulisce il terrazzo. "Che spreco d'acqua" e lei risponde, il video

Non è la prima volta che Mara Venier condivide su Instagram video riguardanti la sua quotidianità. Quando non è impegnata con Domenica In, o altri appuntamenti lavorativi, sui social, ogni tanto, mostra le sue ricette o come pulisce la sua casa romana. Oggi, prima delle prove per la diretta di domani, Mara si è dedicata alla pulizia della grande terrazza con vista mozzafiato su Roma. Armata di scopa e acqua ha strofinato le piastrelle del pavimento con tanto di jeans tirati su fino al polpaccio.

Sotto al filmato moltissimi commenti di amici, colleghi e fan. Tra i complimenti e chi le racconta il proprio metodo di pulizia c'è anche chi ha definito quanto stesse facendo Venier uno "spreco d'acqua". Mara non ha risposto direttamente alla critica, ma ha ribattuto ironicamente all'accusa sfruttando un altro commento: "Anche te hai consumato acqua?", ha scritto a una signora che le aveva confidato come anche lei avesse avuto la stessa idea della conduttrice.