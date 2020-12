Mara Venier, l’esilarante botta e risposta con Zucchero: "Io in tour con te? Caricami dove vuoi"

Una nuova puntata di ‘Domenica In’ ha tenuto compagnia ai telespettatori di Rai Uno che anche oggi, 20 dicembre, sono stati allietati dalla trascinante simpatia di Mara Venier. Il primo ospite della conduttrice è stato Zucchero, intervenuto in uno speciale collegamento da Pontremoli da cui si è esibito insieme alla sua band con alcuni brani del suo album "D.O.C." e i classici del suo repertorio come "Così celeste".

L’intervento del cantautore è stato anche l’occasione per ripercorrere la vita dell’artista segnata da qualche momento difficoltà: “Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c'è sempre qualcuno che ti prende per i capelli”, ha ricordato Zucchero, nome d’arte di Adelmo Fornaciari: “C'è una parte di me che ancora si deve chiarire; l'ultimo album, in tutti i testi, sembra avere un principio di redenzione. Però, proprio quando pensavo che fosse tutto finito, sono capitate delle cose, sia sul lavoro che nella vita privata”, ha confidato.

Mara Venier e Zucchero, battute e risate a Domenica In

L’intervista è proseguita con un momento di ilarità che ha particolarmente divertito il pubblico attivo sui social per la spontaneità con cui Mara Venier e Zucchero ne sono stati protagonisti. “Mi piace ancora molto fare il mio mestiere. Sono ancora curioso, mi piace girare e stare con la band. Molti di loro mi accompagnano dal 1987, tutti quelli che vedete sono con me da una vita”, ha raccontato l’artista: “Siamo una grande famiglia, Cerchiamo sempre di prenderla come se fosse la prima volta”.

“Tu saresti fantastica a venire con noi in tour, saresti perfetta. Porti allegria e positività!”, ha detto Zucchero alla conduttrice, “Ti carichiamo sul furgone e andiamo!”. Pronta la replica della conduttrice: “Caricami dove vuoi, ti prendo in parola”, ha risposto Mara tra le risate. “C'è una legge nel rock 'n' roll che dice: Se è secco fumalo, se è liquido, bevilo; se è bionda, caricala sul furgone”, ha aggiunto ancora il cantante; “Presente!” la risposta di Mara, destinataria dei post che sui social hanno, come sempre, applaudito alla sua meravigliosa ironia.