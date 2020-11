Maradona canta 'Perdere l'amore' a cena col figlio Diego Jr (riconosciuto dopo 30 anni)

Un Maradona inedito e molto intimo quello che si vede nel video pubblicato su Instagram dal figlio Diego Junior lo scorso 30 ottobre, giorno del 60esimo compleanno del Pibe de Oro, morto ieri, mercoledì 25 novembre, nella sua casa del Barrio San Andres, tra Tigre e Escobar, in Argentina, a causa di un'insufficienza cardiaca.

Maradona canta 'Perdere l'amore' a cena col figlio

Immagini emozionanti riviste oggi che il campione argentino non c'è più e suo figlio, che lo aveva ritrovato da appena 4 anni, deve dirgli addio. I due, a tavola mentre stanno cenando, cantano insieme 'Perdere l'amore'. Un momento di qualche tempo prima, rimpianto da Diego Jr: "Caro papà, oggi è il tuo 60 compleanno e ti dico la verità, lo avrei voluto passare in modo diverso - si legge nel post - insieme a te divertendomi e dimenticando questo brutto momento almeno per qualche ora. Invece no, mi ritrovo qui a scriverti lontano da quel tuo abbraccio che per tanti anni avevo sognato. Ti auguro di sorridere più che mai, di amare senza freni e di essere felice sempre. Spesso mi chiedi se ti ho perdonato, come posso non averlo fatto se con un abbraccio sei riuscito a cancellare tanta sofferenza? Ti perdonerei altre mille volte e sai perché? Perche ogni bambino ha il proprio supereroe e tu da sempre sei il mio! Ti amo Papà".

Maradona e il figlio Diego Junior

Nato dalla relazione tra la mamma Cristiana Sinagra e Diego Armando Maradona - nell'86, quando il calciatore giocava nel Napoli - Diego Junior ha incontrato per la prima volta suo padre solo nel 2016, dopo quasi trent'anni di battaglie legali. Il campione non lo aveva mai riconosciuto, poi 4 anni fa il grande passo: lo ha chiamato e gli ha detto che voleva abbracciarlo. Da quel momento tra loro si è instaurato un bellissimo rapporto, seppur a distanza, ma riuscivano a vedersi almeno una volta l'anno. L'ultima è stata lo scorso Natale.