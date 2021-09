Jacobs: "Non sono un padre presente con il mio primo figlio, mi è capitato da ragazzo"

Le dichiarazioni di Rebecca Erika, ex compagna di Marcell Jacobs, erano arrivate come un fulmine a ciel sereno, ad agosto, dopo il trionfo dell'atleta alle Olimpiadi di Tokyo. Parole pesanti nei confronti del centometrista azzurro dei record, accusato di essere un padre assente con loro figlio Jeremy. Il bambino è nato quando Jacobs aveva 19 anni e oggi i rapporti tra loro sarebbero quasi del tutto inesistenti, come ha fatto sapere la mamma.

Mentre qualcuno ancora pensava si trattasse di vecchie ruggini tra ex, arriva il mea culpa dell'atleta. In un'intervista al Corriere Marcell Jacobs racconta: "Il mio bisnonno ha abbandonato il nonno, mio nonno mio padre, lui me: è una specie di tradizione di famiglia. Il primogenito deve sempre essere lasciato. Io dovrei spezzare il meccanismo, ma per ora non ci sono riuscito".

"Jeremy mi è capitato, l'ho vissuto malissimo"

Il campione olimpico, dunque - ora legato a Nicole Daza, da cui ha avuto due figli, un maschio e una femmina, nati nel 2019 e 2020 - ammette le sue carenze nei confronti del primogenito: "Jeremy mi è capitato: ero un ragazzo e l'ho vissuto malissimo, come chi sta facendo una cosa per altruismo, ma controvoglia. Non vorrei essere str*** come è stato mio padre, ma alla fine sostanzialmente sto facendo più o meno quello che ha fatto lui. Rispetto a Anthony e Megan, i bimbi che ho avuto da Nicole - conclude Jacobs - con Jeremy non ho un legame forte perché non ci ho mai vissuto. Quando vado a Desenzano lo vedo, ma non sono un padre presente". Però promette: "Lavorerò anche su questo".