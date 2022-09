Marcell Jacobs e Nicole Daza sposi: dagli abiti agli invitati, i dettagli e le foto delle nozze

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sono sposati. Con una cerimonia blindatissima celebrata con rito civile a Torre di San Marco a Gardone Riviera, sabato 17 settembre 2022 il campione olimpico e la compagna che proprio ieri festegiava il compleanno, sono diventati marito e moglie.

Gli sposi sono arrivati in barca da Desenzano impeccabili nei loro abiti elegantissimi: lei ha indossato un abito a sirena con trasparenze e pizzi, scelto qualche mese fa con la mamma nell'atelier milanese di 'Nicole'; lui ha preferito un modello di Armani. Ad accompagnarlo la mamma Viviana Masini. Testimone di nozze di Jacobs è stato Paolo Camossi, l'allenatore che lo ha accompagnato agli ori olimpici.

Tra i 170 presenti, oltre ai figli della coppia Anthony e Meghan, l'altista campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 Gimbo Tamberi con la neo moglie Chiara Bontempi e tanti famigliari: i parenti della sposa sono arrivati dall’Ecuador e quelli dello sposo, venuti dall’America, sono stati nonna Claudia, zii e dei cugini. Non è mancato il compagno di staffetta a Tokyo Fausto Desalu e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Marcell Jacobs sposa Nicole Daza, il padre non va alle nozze

Tra i presenti è mancato il padre di Marcell Jacobs: "L'ho invitato, non si è fatto sentire. Mi ha bidonato" ha detto il campione parlando della mancata partecipazione alle nozze dell'uomo di cui aveva già raccontato i rapporti difficili. "Non l'ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell'hotel di mamma". Un rapporto, insomma, che non sembra del tutto ricucito nonostante i precedenti segnali di riappacificazione.