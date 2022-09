Marcell Jacobs: "Ho pianto tutto il tempo al mio matrimonio. Altri figli? Per ora non è nei piani"

Marcell Jacobs è stato il primo ospite di Silvia Toffanin in questa nuova puntata di Verissimo e ha rivelato tantissimi detagli inediti sul suo matrimonio con Nicole Daza, celebrato appena una settimana fa. Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri non ha avuto paura di mostrarsi emozionatissimo nel rivedere i momenti più belli del suo matrimonio celebrato sul Lago di Garda con 170 invitati lo scorso 18 settembre e ha rivelato: "Ho pianto tutto il tempo".

"Ero parecchio emozionato, in gara ho imparato a gestire le emozioni ma quella del matrimonio è un'emozione nuova, unica - ha detto Jacobs a Silvia Toffanin e ha poi aggiunto - "Abbiamo vissuto momenti bellissimi quel giorno, li ricorderò per tutta la vita. Io ho trovato una moglie fantastica, mi supporta sempre in tutto, mi ha regalato due spendidi bambini, so che stare vicino a me non è facile".

Nonostante la grande gioia e gli occhi arrossati dalle lacrime nel ricordo di un bellissimo giorno come quello delle sue nozze, Marcell, che ha sempre avuto affianco la sua neo moglie Nicole, anche lei emozionata come non mai, ha anche svelato un momento buio del giorno del suo "sì", l'assenza di suo padre.

"Mio padre non è venuto e va bene così - ha affermato Marcell - Da quello che mi è stato detto, perché ultimamente l'ho sentito poco, sta vivendo un momento tutto suo, sta cercando un suo equilibrio, e non voglio cercare di fargli pesare questa cosa. Ho voluto rispettare la sua decisione, mi avrebbe fatto piacere averlo ma rispetto le decisioni di tutti. C'erano gli zii e la nonna dall'america e mi è bastato questo"

Il campione, inoltre, ha voluto sottolineare quanto sia stata importante la presenza di sua moglie nel suo percorso di crescita.

"Non è facile starmi affianco - aggiunge Jacobs - Ma lei ci riesce benissimo, ormai abbiamo una complicità tale che ci capiamo al solo sguardo". E alla domanda della Toffanin su possibili altri bambini nella loro famiglia, Marcel e Nicole rispondono all'unisono e per ora sembra proprio non sia nei loro piani allargare la famiglia.