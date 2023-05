Marcella Bella spiazza Mara Venier: "Eri simpatica con mio marito...". Lei risponde

Momenti di vita privata fanno capolino nelle interviste di Mara Venier, soprattutto quando la conduttrice invita nello studio di Domenica In personaggi che, in passato, sono stati anche suoi amici. Ed è quanto accaduto oggi con l'invito a Marcella Bella, che ha concesso una rara intervista alla presentatrice veneta con cui in passato ha trascorso anche vacanze insieme. Proprio in merito ad una vacanza estiva, le due hanno raccontato un aneddoto che riguarda la gelosia della cantante per il marito Mario Merello, sposato 44 anni fa.

Durante l'intervista Marcella ha infatti ammesso di essere stata negli anni piuttosto gelosa del marito. Ed ha aggiunto, rivolgendosi a Mara: "Di te non ero gelosa, anche se eri simpatica con marito...". Una battuta a cui la conduttrice ha voluto rispondere subito, smorzando l'ipotesi di un suo interesse segreto per l'imprenditore milanese. "No, io con mariti e fidanzati mai. Ho avuto uomini sempre liberi...", ha replicato ancora piccata. E Marcella ha insistito: "Però ti era simpatico...". "Beh sì, era un uomo affascinante. Ricordo la tua gelosia, un giorno in barca eri gelosa di una donna e l'hai buttata fuori di casa. Avevi ragione, c'avevi visto lungo. Ma meglio non dire il nome, non lo diciamo...".

Messa da parte la gelosia, Marcella spiega poi qual è il segreto di un amore così duraturo: "L'amore si trasforma per tutta la vita, anche la passione. Col tempo subentrano cose anche più importanti, come il rispetto reciproco e la stima. Lui ancora oggi dice che rifarebbe tutto, che mi risposerebbe". Ma Mario invece era geloso di una donna come Marcella, che ha fatto anche della sua sensualità un punto forte della sua arte? "Non è mai stato geloso del mio lavoro, ma di qualcuno che ha provato a corteggiarmi". Insomma, come recita il proverbio, tra moglie e marito...