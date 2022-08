Amici, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli genitori: è nato il figlio Romeo Maria

"D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato". E' con questa frase, che è tratta dal romanzo di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, che Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta annunciano via Instagram la nascita del loro primo figlio dopo nove anni insieme. Il piccolo si chiama Romeo Maria ed è il frutto di un amore nato nel backstage di Amici di Maria De Filippi, dove entrambi lavorano come ballerini professionisti.

L'annuncio della gravidanza in corso era arrivato a febbraio. Da allora, la ballerina ha raccontato gioie e dolori della gravidanza sempre con estrema trasparenza. Solo nel mezzo della gestazione ha ritrovato una bella serenità dopo lo "scossone" iniziale per lo sconvolgimento fisico e mentale della sua nuova vita, che, come ha raccontato lei stessa, a volte l'ha anche resa infelice e l'ha fatta sentire "brutta".