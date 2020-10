La marchesa D'Aragona spiazza Barbara d'Urso: "I patti con gli autori erano altri"

Lite in diretta a 'Live - Non è la d'Urso'. Ospite ancora una volta della trasmissione in onda nella domenica sera di Canale 5, la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona si è ribellata alla decisione della conduttrice Barbara d'Urso di tornare a parlare della presunta finzione del suo titolo nobiliare. Una protesta che non è piaciuta alla presentatrice napoletana, che ha risposto a tono.

La Marchesa sbotta

Di fronte alla volontà di d'Urso di tornare ad indagare sulle finanze della sua famiglia, la Marchesa è sbottata, spiegando che al suo manager era stato assicurato che la discussione sarebbe stata incentrata su altri temi. "Mi era stato garantito dal mio agente che, dopo che sono diverse volte che vengo qui, non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio o al piattello (...) Se i patti vengono disattesi, che mi farai vedere? […] Parliamo di me che faccio la giornalista da 30 anni con grande soddisfazione. Delle mie opere di carità, o che sono una brava mamma e una brava nonna".

Barbara d'Urso replica

Ma Barbara non si è lasciata intimidire. "Non sapevo che i giornalisti avessero degli agenti e mettessero dei paletti, che ci fossero dei patti", ha replicato. E ancora: "Siccome questa trasmissione, fino a prova contraria, la conduco e la scivo anche io - e sarà così per molti anni ancora - decido che questa sera non parlerò di lei perché non conosco gli accordi. E' la cosa migliore? Lo dico io, è casa mia e quello ch si fa qui lo decido io". Ora non resta che scoprire se vedremo di nuovo la Marchesa in trasmissione.