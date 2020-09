Marco Baldini diventa papà a 61 anni: l’annuncio sui social

Marco Baldini sta per diventare papà. Il conduttore radiofonico ha annunciato la bella notizia attraverso il suo account Instagram, a corredo di uno scatto che lo mostra baciare dolcemente il pancione della compagna Aurora a cui è legato da quattro anni.

“3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo e’ il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, si legge a corredo dello scatto, subito destinatario dei commenti dei follower accorsi numerosi per fare i migliori auguri alla coppia.

Marco Baldini diventa papà: chi è la compagna Aurora

Marco Baldini esaudisce così il desiderio di paternità che lui stesso aveva confidato come particolarmente importante nel corso dell’intervista rilasciata lo scorso dicembre nel programma ‘Vieni da me’. “Io e la mia compagna Aurora stiamo provando ad avere un figlio, mi piacerebbe molto… Il problema non è suo, ma sono io che ho sparato troppo a salve e speriamo di arrivare a segno”, aveva raccontato il conduttore a Caterina Balivo, riferendosi all’importante differenza di età con la compagna di 26 anni più giovane. Il legame sentimentale con la donna è stato determinante per la rinascita dello speaker radiofonico che in passato ha dovuto affrontare la dipendenza dal gioco d’azzardo e numerosi problemi finanziari. “Non perdevo soldi, ma cose più importanti come la famiglia, gli amici e il lavoro”, ammise allora. Oggi per lui la dolce attesa che inaugura il capitrolo più bello della sua vita.