Marco Baldini è diventato papà. All'inizio di settembre l'annuncio della gravidanza sui social, adesso quello più bello: Leonardo, il suo primo figlio - avuto dalla compagna Aurora - è nato domenica 1 novembre a Roma.

Il conduttore radiofonico, 61 anni, ha condiviso su Instagram una foto in cui gli tiene la manina, a poche ore dal parto, e gli dedica uno stralcio di 'Gigante', canzone con cui Piero Pelù ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo: "Niente di proibito, tu sei benvenuto al mondo, è come una giostra la mente, tu sei padrone di tutto e di niente, gigante".

Marco Baldini, con Aurora un amore naato 4 anni fa

E gigante è l'amore che Baldini prova per suo figlio e per la compagna Aurora, a cui è legato da 4 anni. Tra loro 26 anni di differenza ed è grazie a lei che lo speaker è rinato dopo i problemi con il gioco d'azzardo e i debiti per cui ha rischiato grosso. Oggi inizia un capitolo ancora più bello, quello che dura una vita.