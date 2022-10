Marco Bellavia, dopo la separazione dalla moglie: "Mi sono domandato a cosa servisse la mia vita"

"Quando non puoi essere d'aiuto la gente ti isola", con queste parole Marco Bellavia ha riassunto quanto gli è successo nella casa del Gf Vip. Adesso sta "benino" e in una lunga intervista a Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha parlato del suo passato e del suo presente. Ha ripercorso i momenti in cui è stato particolarmente felice, e in alto, in tv e di come adesso si sia rimesso a studiare e abbia la voglia di rimettersi in gioco facendo il mental coach.

Nell'intervista anche il figlio, Filippo, ha parlato di lui e lo ha descritto come un uomo sempre solare, sorridente, con la battuta pronta e una storia da raccontare, "tutti gli vogliono bene". Al Gf Vip secondo il figlio, non è stato capito, è stato isolato e sentendosi solo, senza nessuno vicino, si è perso. Bellavia quando è uscito dalla casa si è scusato con i suoi compagni, ma adesso, dopo aver visto e sentito tutto ciò che hanno detto su di lui, non lo rifarebbe: "Li avrei affrontati intorno a un tavolo sapiente" e probabilmente tra non molto accadrà.

Il momento di perdizione dopo la separazione dalla moglie e il rapporto speciale con il figlio

"Filippo è stato il mio punto di riferimento in questi 15 anni, in questo mio percorso che è come un puzzle che ha il volto: lo sto costruendo, è bello viverlo - così Marco parla del figlio - Quando è nato e l'ho tenuto in braccio ho vissuto l'anno più bello della mia vita. È stato incredibile. Quando mi sono lasciato con sua mamma (Elena Travaglia) ho vissuto il fallimento e mi sono fatto delle domande: 'A cosa serve la mia vita?'. E mi sono dato la risposta: 'A crescere mio figlio'".

"Ho fatto cose belle, ho fatto un bel lavoro che la gente ricorda. Nel 2007 ho ricominciato a studiare e lo sto facendo di nuovo. proprio per rispondere alle domande di tutti". All'apice del successo si è montato la testa, "era impossibile non farlo. Ho fatto disastri. Prima di Love me Licia non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa".

Dopo quanto successo al Gf Vip molte persone si sono fatte risentire, nonostante fossero anni che non parlavano con Marco. "Mi ha scritto Cristina D'Avena e anche Paola Barale, non ci sentivamo da anni. Anche i Bee Hive, persino qualcuno con cui avevo litigato".

Marco Bellavia: "Non ho deciso di stare male, ma sono felice che sia uscito fuori questo problema"

Marco Bellavia parla poi del riscontro inaspettato, ma nel quale sperava, che ha avuto dai telespettatori: "Ai tempi si diceva: 'Non diciamo a nessuno che ti è successo questa cosa, altrimenti non lavori più'. Ieri, mentre ero fuori a fare la spesa, mi ferma una persona: 'Sono anni che lotto con l'ansia e la depressione dopo mi sono lasciato con mia moglie'". E ancora: "Vado al supermercato e una ragazza mi dice: "Grazie, hai messo in luce una cosa che mi affligge". Se ti dicessi che sono entrato nella casa sperando che potesse venire fuori questo problema ci crederesti? Ma non ho deciso di stare male: ho provato disagio e ho vissuto davvero quello che avrei voluto solo raccontare rispetto al mio passato".

Il suo punto debole è sempre stato la sensibilità, nascondeva le sue debolezze dietro un muro di "distacco", ma quando poi si sentiva "penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti".

Bodyshaming, bullismo, i disturbi alimentari, gli scontri sulla libertà d'amare e di essere chi si vuole "sono tutte facce di un disagio che si è deciso di scomporre, ma il problema iniziale è sempre lo stesso: paure nascoste, mancanze, fragilità, insicurezze, scelte sbagliate. Il disagio, che sia sulla sessualità, sull'aspetto fisico, sulla percezione di sé, è lo stesso. Spero che la mia storia sia d'esempio".