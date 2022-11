Marco Bellavia e Pamela Prati stanno insieme, la conferma in tv: "Nel mio futuro c'è lei"

(Marco Bellavia a Verissimo: "Nel mio futuro c'è Pamela Prati")

Marco Bellavia e Pamela Prati sono una coppia. Ad ammettere la nascita di un sentimento tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è stato lo stesso conduttore che oggi, proprio nel giorno del compleanno della showgirl, ha raccontato l'inizio di una storia ancora tutta da scrivere nel salotto televisivo di Verissimo.

"Il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, tanti auguri Pamela!" ha detto Marco. "Le cose si fanno serie? Ci siamo baciati. È in progress, sono emozionato" ha ammesso poi Bellavia a Silvia Toffanin che ha chiesto notizie sulla "sua" Pamela pronta ad essere festeggiata questa sera. "Quando la penso mi batte il cuore" ha aggiunto ancora, titubante nel parlare di fidanzamento, ma certo di un coinvolgimento reciproco davvero molto intenso. Stavolta non c'è posto per le finzioni: "È un amore verissimo?" ha chiesto Toffanin evidentemente alludendo all'arcinoto fidanzato "Mark Caltagirone" mai esistito. "Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo", ha assicurato Bellavia. "Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei", la battuta di Silvia che proprio nello studio televisivo intervistò la showgirl sul caso con strascichi polemici.

D'altronde: "Non servono parole" aveva commentato Pamela a proposito del bellissimo mazzo di fiori ricevuti proprio da Marco e condiviso sui social qualche giorno fa, segno di un rapporto nato davanti alle telecamere del reality di Canale 5 e cresciuto piano piano, dopo il discusso abbandono del programma del conduttore.

Marco si era già dichiarato pubblicamente in tv: "Le cose che provavo per te erano autentiche e fatte col cuore. Io avrei voluto che tra noi nascesse un amore" aveva detto a Pamela una volta uscito dalla casa. E lei non aveva avuto timore nell'assicurargli altrettanto interesse: "Quando uscirò possiamo recuperare. Ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui lo farò. Siamo molto simili, abbiamo la stessa sensibilità e autenticità, le persone si riconoscono da uno sguardo e noi lo abbiamo fatto". Adesso il prosieguo di quella promessa.