Marco Bellavia: "Io e Paola Barale pronti alle nozze. Poi ha sposato Gianni Sperti"

Dal crollo emotivo registrato dalle telecamere del Grande Fratello Vip al lento recupero; dal rapporto con il figlio alla separazione dalla moglie fino al racconto di un passato che lo ha visto protagonista della tv negli Anni Novanta: Marco Bellavia ha toccato svariati argomenti nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, tra cui anche la sua relazione con Paola Barale durata tre anni. Una storia seria la loro, al punto che nei progetti c'era anche il matrimonio poi sfumato con la decisione di dirsi addio.

"Io e Paola avremmo dovuto sposarci"

Paola Barale è stata la prima storia d'amore seria di Marco Bellavia. Quando il conduttore televisivo e la collega si fidanzarono era il 1992. "Lei lavorava a 'La ruota della fortuna', io a 'Bim Bum Bam'. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così" ha raccontato Bellavia rivelando poi le intenzioni condivise di sposarsi, mai concretizzate: "Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti". Il riferimento è all'ex ballerino adesso opinionista di Uomini e Donne che conobbe Paola Barale negli studi di Buona Domenica: i due si fidanzarono per poi convolare a nozze nel 1999 e separarsi dopo tre anni. Oggi la showgirl e attrice, single dopo la fine della lunga relazione con Raz Degan, è in gara in questa edizione di Ballando con le stelle.