Barco Bellavia sul Gf Vip: "Mi sentivo ubriaco e fuori dal mondo. Oggi? Voglio tornare a fare tv"

Marco Bellavia è tornato a parlare in tv della sua esperienza traumatica al Grande Fratello Vip dopo gli atti di bullismo ricevuti dai suoi stessi compagni di avventura. A mente fredda e a qualche settimana dalla sua uscita volontaria dalla casa del Gf Vip, l'ex presentatore di Bim Bum Bam ha deciso di raccontarsi ancora una volta e raccontare, ospite a Verissimo, tutta la verità sulla sua esperienza, sulla sua salute mentale e su come oggi sta vivendo questa nuova ondata di popolarità.

"Sono molto emozionato perché ho fatto un macello al Gf Vip - ha esordito Marco, palesemente emozionato - Ho avuto un problema mio di disequilibrio emotivo nella casa, dormivo poco. Ho avuto un problema di regolamento psicofisico. Non avendo l'orologio ho dormito pochissimo per 10 giorni e ho iniziato a sentirmi ubriaco e fuori dal mondo, così ho fatto e detto cose inspiegabili. Mi è dispiaciuto molto di farmi vedere così dai miei familiari perché mia mamma ha pianto tanto per me ma adesso mi sto riprendendo e devo dire grazie all'amore del pubblico a casa che mi ha sostenuto molto"

Marco ha poi parlato del suo passato, dell'amore con Paola Barale e degli esordi in tv con quel lavoro da conduttore della tv per ragazzi che gli ha regalato negli anni '80 e '90 una popolarità incredibile dal giorno alla notte. "All'improvviso mi sono ritrovato numeri pazzeschi di ragazzine davanti casa tutti i giorni e infinite telefonate a casa, così come tutti Bellavia d'Italia", ricorda Marco, con nostalgia prima di arrivare a parlare del suo primo momento di crisi psicologica quando, la sua carriera ha iniziato una fase di discesa e si è ritrovato senza lavoro.

"Per 21 anni mi sono fatto milioni di domande cercando di capire perché non lavorassi più. Nonostante le difficoltà, però, sono riuscito sempre a cavarmela, non mi sono buttato giù tranne quando ho avuto problemi con la mia compagna, lì ho toccato il punto più basso della mia vita. Mi sono ritrovato ad avere debiti con un bambino di due anni e mezzo e nessun lavoro".

Marco Bellavia, però, si è rialzato anche da quel momento stando accanto a suo figlio e trovando il lui la forza di andare avanti e oggi, dopo la parentesi negativa del Gf Vip, ha ammesso di voler tornare a fare tv e di aver scritto un libro, iniziato proprio in quegli anni bui.