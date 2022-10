Chi è Marco Bianchi, conduttore di Viaggio nel corpo umano: la carriera e il fidanzato

Vita privata e professionale di Marco Bianchi: divulgatore scientifico ed esperto della sana alimentazione, è dal 16 ottobre su Food Network con un programma dal titolo “Viaggio nel corpo umano” . Nel frattempo scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui: dall’età agli studi, dall’ex moglie alla figlia, dal coming out al compagno.

Età, provenienza, studi, lavoro

Marco Bianchi nasce a Milano il 22 settembre 1978. Si diploma all'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, come tecnico di ricerca biochimica. Il suo primo lavoro è svolto presso l'Istituto FIRC di oncologia molecolare di Milano. Un'esperienza che gli permette di conoscere tanti professionisti del settore, di interagire sia con tanti pazienti che con sistemi tecnologici, fondamentali per il futuro del suo lavoro. Nel 2008 conosce il professore Umberto Veronesi e da allora comincia a lavorare presso la sua Fondazione, dove è divulgatore scientifico.

Marco Bianchi e la televisione

Marco Bianchi è da sempre un grande appassionato di cucina e appena può si diletta ai fornelli. Oltre a girare per l’Italia come divulgatore e sensibilizzare sulla prevenzione di tumori, nel corso degli anni inizia ad apparire in diversi programmi televisivi, come “La prova del cuoco”, “Geo & Geo” e “Detto fatto”. Conduce poi su Fox Life alcuni docu-reality (“Aiuto, stiamo ingrassando!”, “In linea con Marco Bianchi”, “Tesoro, salviamo i ragazzi!”) dove si occupa del tema della sana alimentazione. Dal 2020 conduce “Linea verde estate” su Rai 1. Marco Bianchi ha inoltre scritto diversi libri dove approfondisce il rapporto tra corpo umano e cibo.

Viaggio nel corpo umano su Food Network

Dal 2018 si lega al canale televisivo Food Network, dove conduce “La mia cucina delle emozioni” e “Il gusto della felicità” (2019). A partire da domenica 16 ottobre 2022 va in onda sul canale il suo nuovo format: “Viaggio nel corpo umano”. I suoi programmi sono incentrati sul cibo healthy. Il nuovo format ha l’obiettivo di spiegare al telespettatore la funzionalità degli organi dell’essere umano e la capacità e la tolleranza che hanno essi di assorbire il cibo che consumiamo. La prima metà di ogni puntata è prevalentemente dedicata al racconto, la seconda illustra i vari passaggi per preparare ricette sane ed equilibrate, ben tollerate dal nostro corpo e in grado di soddisfare il nostro gusto.

Vita privata: ex moglie, figlia, coming out, compagno

Marco Bianchi è stato a lungo legato a Veruska Formelli, che lavora attualmente nel campo dell’editoria curando progetti che riguardano i bambini e la scuola. I due si sono conosciuti tramite amici in comune e, dopo tredici anni di fidanzamento e tre di convivenza, si sono sposati. Dalla loro unione, il 25 settembre del 2015 è nata Vivienne. Nel 2019 Bianchi fa coming out e pur divorziando dalla moglie ha mantenuto con lei un ottimo rapporto. Bianchi intraprende quello stesso anno una relazione con l’influencer Luca Guidara. Nel 2021 i due si lasciano e il divulgatore si fidanza con un ragazzo di nome Giuseppe. Bianchi dichiara di aver sempre saputo, in cuor suo, di essere omosessuale ma che per molti anni ha nascosto a tutti (compreso sé stesso) il suo orientamento. Dopo il coming out, dice, è iniziata per lui una seconda vita.