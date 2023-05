Marco Bianchi: "La famiglia con Peppe e mia figlia. La mamma? È la mia migliore amica"

Marco Bianchi ha realizzato il suo sogno, aprire un home restaurant tra le colline piacentine, e lo ha fatto insieme al suo compagno Giuseppe Fiorini, che non è un semplice socio ma famiglia. Una famiglia di cui fa parte ovviamente anche la figlia Vivienne, avuta dall'ex moglie Veruska.

Nel 2019 il coming out e la fine del loro matrimonio: "Forse andava fatto prima - afferma sulle pagine di Chi - ma ognuno ha il suo momento per maturare certe consapevolezze". Nell'intervista rilasciata ad Alessio Poeta, il cuoco-blogger parla di come detto alla figlia di avere un compagno: "Le ho parlato di lui nella maniera più semplice possibile, come suggerito anche dalla nostra terapeuta. Un giorno, dal nulla, l'ho presa da parte e le ho detto: 'Papà ha incontrato un ragazzo che gli fa sentire le farfalle nello stomaco'. Le ho proposto di conoscerlo, ha detto subito sì, abbiamo mangiato una pizza ed eccoci qua. Non c'è stato bisogno di aggiungere nulla".

Peppe e Vivienne hanno un rapporto bellissimo, così come anche Vivienne è parte di loro: "I rapporti tra noi sono fantastici, siamo migliori amici. Ci stimiamo, tifiamo sempre l'uno per l'altra e poi, appena possibile, andiamo anche in vacanza tutti assieme. Alla base c'è davvero un grande amore. Un sogno chiamato famiglia". La bambina trascorre lo stesso tempo con entrambi: "Ho la fortuna di condividerla al 50 per cento con la mamma - racconta ancora - Nella massima serenità ci dividiamo giorni e settimane in moda da viverla, entrambi, al meglio".

L'amore con Peppe

La storia tra Marco e Peppe è nata due anni fa, come ricorda Bianchi: "Ci siamo conosciuti grazie ai social dopo uno scambio di commenti sotto un post che avevo fatto a pochi minuti dal vaccino anti Covid. Una battuta prima, un messaggio dopo, fino a quando non ci siamo incontrati per un caffè, volante, a Roma. Caffè che poi, vista la durata, si e trasformato in un vero e proprio aperitivo, con tanto di bacio finale. Il resto è storia: lui ha lasciato la Capitale, ma non il suo lavoro d'infermiere". Si è innamorato della sua autenticità, spiega: "Non ha maschere. È se stesso, sempre. Come me, gioisce per i successi altrui".