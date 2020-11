Marco Bocci, la foto a letto è sexy (e spunta il commento di Andrea Delogu)

Marco Bocci non poteva dare un buongiorno migliore. Nel letto, a petto nudo tra le lenzuola, l'attore ha voluto fare un bel regalo alle sue follower appena sveglio. O meglio, sul set, durante la pausa di una scena, come scrive nel post: "Day after day after day, another set day. Today we sleep... Goodmorning".

Il commento di Andrea Delogu

Uno scatto apprezzatissimo che fa il pieno di like e tra i commenti c'è quello di una follower speciale. Andrea Delogu gradisce e tira in ballo Laura Chiatti, moglie di Bocci: "Allora Lau vogliamo che Marco insegni a Francesco Montanari a farsi le foto bonone?". La conduttrice rimprovera al marito di essere poco sexy, ma la Chiatti non è d'accordo e risponde: "Io vedo foto molto fiche anche di Francesco". A quel punto interviene l'attore umbro a dare un po' di speranza alla conduttrice: "Dopo lo chiamo".

Sarà arrivata la telefonata a Francesco Montanari? Tirato in ballo da tutti, è l'unico che non ha mai risposto. Forse non avrà digerito la battuta della moglie, o magari starà facendo le prove per rilanciare.