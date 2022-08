Marco Bocci compie 44 anni, Laura Chiatti lo festeggia sui social: il romantico botta e risposta

Gli auguri più emozionanti per i suoi 44 anni, Marco Bocci li ha ricevuti dalla moglie Laura Chiatti, autrice di una lettera condivisa con i follower che sostengono un amore forte più di qualsiasi crisi.

"Trovare l’amore di qualcuno e attraverso qualcuno è come avere un piccolo angolo di paradiso in cui brillare, una casa dove tornare, un abbraccio che ti fa vibrare, due occhi grandi che la strada ti sanno indicare. Alcuni la chiamano fortuna , e forse è così…. Io la chiamo “te” esordisce l'attrice a corredo di una foto del marito: "Non sarei mai stata ciò che sono , se quel magico 6_12_13 non ti avessi fatto entrare…. nel mio cuore, nella mia vita, nella mia pelle. Tu mi hai insegnato a volare oltre le paure , facendomi scoprire che le cose più belle , mi aspettavano dall’altra parte del mondo…. Tu mi porti a dormire su una stella , con ogni tua “ buonanotte amore” e mi risvegli su un raggio di sole con ogni tuo buongiorno amore".

Infine: "Buon compleanno mio meraviglioso compagno di viaggio, che tu possa vivere 1000 di questi giorni , con la stessa euforia, lo stesso entusiasmo, la stessa intensità e lo stesso amore, con il quale io vivo la tua esistenza" ha concluso Laura, suscitando le reazioni degli utenti che si sono uniti ai suoi auguri, ma anche la commozione del festeggiato che non ha potuto che commentare un pensiero così pieno di sentimento. "Come risponderti amore mio….? Sei speciale, ti amo da morire" ha scritto l'attore che così ha confermato un legame che dura da più di otto anni contro ogni difficoltà.

La crisi superata tra Bocci e Chiatti

Un anno fa Marco Bocci e Laura Chiatti hanno vissuto un momento difficile nel loro rapporto. Per la prima volta l'attrice ne ha parlato di recente, raccontando come quel momento delicato sia stato foriero di una nuova linfa per il loro matrimonio. "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo", ha confidato: "Facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l'idea di lasciarci".